ASTRI WELHAVEN HEIBERG – Aktmaleri på Tjøme

I denne utstillingen fokuseres det på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967) og hennes malerier av nakne kvinner plassert i et landskap. I norsk sammenheng er Astri Welhaven Heiberg unik, hun er trolig den første kvinnelige kunstneren som interesserte seg for og våget å stille ut denne motivtypen. I europeisk sammenheng finnes kun en håndfull liknende eksempler utført av kvinner før 1920. Welhaven Heibergs interesse for motivtypen oppsto trolig som resultat av det nære vennskapet og familiære relasjoner med Matisse-elevene Jean Heiberg og Per Deberitz, og i samspill med landskapet på Tjøme og Hvasser. Dette vil få en sentral plass i utstillingen.

Utstillingen er et resultat av et omfattende forskningsarbeid utført av kunsthistoriker Signe Endresen, som også er invitert til å kuratere den. Dette er en unik sjanse for Haugar til å vise et relativt ukjent kunsterskap og samtidig kontekstualisere Welhaven Heibergs arbeider i forhold til samtidige malerkolleger.